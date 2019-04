Elections législatives en Espagne – Le parti socialiste arrive en tête, d’après un sondage à la sortie des urnes

Le parti socialiste PSOE arrive en tête dimanche des élections législatives en Espagne avec 28,1% des voix, devant le Parti populaire (17,8%), d’après un sondage à la sortie des urnes réalisé pour la chaîne de télévision RTVE. Cinquième avec 12,1%, le parti ultranationaliste Vox va faire son entrée au Parlement. Selon le sondage, la formation du Premier ministre sortant Pedro Sanchez l’emporterait avec 28,1% des voix, permettant au parti socialiste de décrocher entre 116 et 121 sièges au parlement. Il n’obtiendrait toutefois pas de majorité puisque 176 sièges sont nécessaires.

Le Parti populaire suivrait avec 17,8% et entre 69 et 73 députés.

La formation libérale Ciudadanos, qui se hisse au rang de troisième force politique du pays, obtiendrait entre 48 et 49 sièges, devant le parti de gauche radicale Podemos qui arrive en quatrième position avec 42 à 45 députés.

Cinquième, le parti ultranationaliste Vox pourrait réclamer de 36 à 38 sièges au parlement.

Les bureaux de vote ont fermé à 20h00. Les résultats officiels sont attendus vers 22h30.

Source: Belga