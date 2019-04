Décès de l’ex-sénateur américain Richard Lugar, figure du désarmement

L’ancien sénateur républicain Richard Lugar, ténor de la politique étrangère américaine pendant 30 ans et figure du désarmement, est mort dimanche à l’âge de 87 ans, a annoncé le centre de recherche qu’il a créé après avoir quitté le Congrès. Il est mort « paisiblement » à 01H44 (05H44 GMT) dans un hôpital de Fairfax (Virginie), dans la banlieue de Washington, des suites d’une polynévrite démyélinisante chronique inflammatoire, une maladie neurologique rare, a précisé le Lugar Center dans un communiqué.

Ancien maire d’Indianapolis de 1968 à 1975, il avait été élu sénateur de l’Indiana pour la première fois en 1977, puis régulièrement réélu pendant 35 ans, jusqu’à ce qu’un candidat de l’aile droite du parti républicain, le « Tea Party », l’élimine de la course en 2012.

Il avait alors 80 ans, et était le plus ancien élu du Sénat. Il avait occupé par deux fois le siège de président de la commission des Affaires étrangères, où il s’était montré particulièrement actif dans les questions de désarmement nucléaire.

En 1992, après l’effondrement de l’Union soviétique, il avait ainsi initié, avec le sénateur démocrate Sam Nunn, une loi facilitant le démantèlement des armes nucléaires, biologiques et chimiques dans l’ancien bloc soviétique.

Sa femme Charlene, épousée il y a 63 ans, leurs quatre fils et leurs familles étaient à ses côtés pendant sa courte maladie, précise le communiqué.

source: Belga