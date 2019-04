Chemins de fer: des perturbations attendues entre Louvain et Landen lundi matin

Les navetteurs seront confrontés à des perturbations sur la ligne de chemin de fer entre Louvain et Landen lundi matin, a prévenu le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, Infrabel. Des travaux prévus pendant le week-end n’ont pas été terminés à temps. « Ce week-end, des travaux étaient effectués près de Tirlemont. Un train de travaux s’est retrouvé légèrement à côté de la voie lors d’une manœuvre avec un essieu », a expliqué le porte-parole d’Infrabel Frébéric Petit. « Un train auxiliaire a dû se rendre sur place, ce qui a retardé les opérations. Nous espérons pouvoir dégager une voie pour 6h du matin, puis une seconde dans le courant de la matinée. Les trains des premières heures de la journée ne pourront néanmoins pas passer entre Ezemaal et Tirlemont. »

Un horaire modifié sera dès lors appliqué. Certains trains seront déviés via Hasselt, engendrant un retard d’environ une demi-heure. Certains trains devront être supprimés pendant l’heure de pointe. Il est conseillé aux voyageurs de consulter le site internet de la SNCB pour obtenir des informations sur le train qu’ils souhaitent emprunter.

Source: Belga