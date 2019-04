Audi Hockey League – Playdowns – Le White Star rétrogradé, l’Antwerp quasi sauvé

L’Antwerp, auteur d’un partage 2-2, a ramené un point de son déplacement au Braxgata et reste ainsi invaincu à l’issue de la quatrième journée des playdowns de l’Audi Hockey League, rassemblant les quatre équipes les moins bien classées au sein de la phase classique du championnat de Belgique de hockey. Le White Star, battu 2-5 par le Daring, n’a toujours pas inscrit la moindre unité au classement et est d’ores et déjà assuré d’évoluer la saison prochaine en D1, la division inférieure. Alors qu’il reste deux journées de compétition en playdowns, l’Antwerp, avec 10 unités, pourrait confirmer son maintien mercredi lors de son déplacement au Daring (6 pts). De son côté le Braxgata (7 pts) se déplacera chez la lanterne rouge du White Star. La dernière journée dimanche prochain donnera lieu aux deux duels entre Daring et Braxgata, d’une part, et Antwerp et White Star, d’autre part. Les deux derniers classés seront rétrogradés en D1 et remplacés par Leuven, qui retrouvera la DH après un an de purgatoire, accompagné de soit Namur soit le Polo, à égalité de points avant la dernière journée de championnat.

.

Source: Belga