Découvertes MiNT : Un folk léger pour garder l’esprit des congés

Cette semaine, pleins feux de bois sur les nouvelles productions de deux chanteurs folk originaux bien plus proches qu’on le pense : William Fitzsimmons et Charlie Cunnigham… à la guitare.

Charlie Cunningham « Don’t Go Far »

Un visage d’ange marqué par le manque de confiance en soi, une guitare et une ambiance mélancolique aux effluves de flamenco : le Britannique Charlie Cunningham annonce la sortie de son nouvel album le 7 juin prochain, le premier chez BMG. Son titre ‘Permanent Way’ fait référence à un single sorti en février dernier. Un album fait de 12 mélodies dont une nouvelle favorite à mes oreilles depuis bientôt dix jours, « Don’t Go Far ».

Quelle est donc la recette de ce guitariste trentenaire, dyslexique durant son adolescence et dont la voix manquait alors cruellement d’amplitude ? Un exil à Séville à 27 ans, où il se passionne pour le flamenco. Un genre qu’il explore durant les nuits passées à la réception d’un hôtel.

Depuis lors, sa musique (composée à Londres) s’habille de cuivres, de nappes électroniques et de très identifiables silences, renvoyant toujours la même obsession du flamenco. Les premiers singles issus de ce futur album révèlent des thèmes toujours très intimes, mais toujours habilement dissimulés dans des paroles complexes, dont on a peine à faire le tour.

Charlie Cunningham passera par l’AB Salon de Bruxelles le 13 octobre prochain (salle à la mesure de l’intimité que sa musique commande). En trio. Ne le manquez pas.

William Fitzsimmons « In The Light »

Nous l’avions interviewé à l’occasion de la sortie de son album « Mission Bell » en septembre dernier. William Fitzsimmons, qui sera de retour sur les scènes européennes en mai prochain (mais fera l’impasse cette fois sur notre capitale), a choisi de livrer, sous forme d’EP, une revisite de son dernier album, avec 6 versions alternatives de titres déjà sortis à la rentrée. Plus que cela : il s’agit à chaque coup d’une réécriture, d’un nouveau parti pris (plus dépouillé encore).

Le folk singer américain nous explique sa démarche : « Il y a toujours deux perspectives dans chaque histoire. Et l’histoire derrière ‘Mission Bell’ n’y fait pas exception. Les versions alternatives proposées sur cet EP portent un regard différent sur une scène quotidienne de la vie, deux personnes dont l’histoire d’amour arrive à sa fin. Mon objectif reste pourtant le même : que ces titres vous rappellent que vous n’êtes jamais isolé dans la peine que vous ressentez. » Il est peut-être utile de rappeler qu’avant d’avoir été chanteur, William était thérapeute.

« In The Light: Mission Bell (Alternate Versions) – EP » vient de sortir chez Groenland Records à Berlin. Si vous passez par l’Allemagne début mai, William Fitzsimmons y donnera quelques concerts, avant de passer par Les Trois Baudets à Paris le 16 mai. Rendez-vous sur son site web pour obtenir tous les détails. williamfitzsimmons.com.

Cédric Godart