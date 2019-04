Un Américain veut envoyer les cendres de son chat dans l’espace

Un habitant de l’Oregon désire envoyer les restes de son chat « Pikachu » dans l’espace pour que ses cendres gravitent autour de la terre.

En janvier 2018, le diabète est diagnostiqué chez le chat de Steve Munt, appelé Pikachu. Sur le compte Twitter de son autre chat, Zee, son propriétaire postait régulièrement des photos du combat de l’animal.

Pikachu, preparing for what I think is his final mission. #CatsOfTwitter pic.twitter.com/t57RDM5z09

Si Pikachu est aujourd’hui décédé, Steve Munt a décidé de lui offrir un dernier voyage en l’envoyant dans l’espace! Pour y arriver, le propriétaire a créé un crowdfunding qui a déjà récolté 1.930 $ sur les 5.000 $ nécessaires.

Thank you so much to 7 more very kind people who today contributed toward Pikachu’s memorial journey to #space: https://t.co/21il0Z2q5v #CatsOfTwitter pic.twitter.com/RH68wZYh2I

— Zee (@growingupzee) April 27, 2019