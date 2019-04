L’accouchement de Meghan Markle était normalement prévu… aujourd’hui!

Ce 28 avril marque la date prévue pour la naissance de l’enfant de Meghan Markle et du Prince Harry. Mais il faudra probablement encore se montrer patient avant que la duchesse de Sussex ne mette au monde son premier « Royal Baby. »

C’est le journal The Sun qui a révélé l’information. Ce 28 avril est la date prévue pour l’accouchement de Meghan Markle. Une source royale, citée par le quotidien britannique, affirme que « cela ne sera plus très long. » « Meghan est très excitée. Elle est nerveuse comme toutes les futures mamans qui attendent leur premier enfant, mais Meghan et Harry sont impatients. »

Selon la même source, Meghan Markle se prépare pour que la naissance soit « la plus naturelle possible. » Signe que le jour J approche, Doria Ragland, la maman de la duchesse de Sussex, est souvent vue au domicile de sa fille depuis quelques jours.

Pour rappel, Meghan Markle souhaite rester le plus longtemps possible à la maison avant son accouchement. Au moindre problème, elle se rendrait cependant à l’hôpital.

Alors que la question de l’accouchement est sur toutes les lèvres en Grande-Bretagne, le prince Harry a été aperçu à Londres lors la cérémonie de remise des médailles du marathon de la capitale anglaise. Il est apparu très relax et souriant face aux photographes.