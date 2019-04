Des trottinettes électriques piratées émettent des phrases salaces en Australie

La marque de trottinettes électriques Lime se serait bien passée de cette publicité nauséabonde. Des petits rigolos ont décidé d’en pirater certaines à Brisbane, en Australie. Le porte-parole a condamné cet acte, le jugeant ni intelligent, ni drôle.

Vous connaissez peut-être la sonnerie caractéristique des trottinettes électriques Lime, qui ont véritablement envahi le paysage urbain bruxellois ces derniers mois. Si certains condamnent ce nouveau moyen de transport qui prend de la place sur les trottoirs et la route, il n’en reste pas moins populaire auprès de nombreux utilisateurs.

A Brisbane, la troisième ville d’Australie, des petits malins ont piraté ces trottinettes, ne les rendant pas plus populaires auprès du grand public. En effet, comme le relaie le media local « 7News Brisbane », certaines se mettaient à émettre des insultes et autres obscénités lorsqu’on les activait. « Si tu chevauches mon c**, tire-moi les cheveux », ou encore « Ne m’emmène pas faire un tour, je n’aime pas être chevauchée », faisaient partie des joyeusetés entonnées par le moyen de transport.

Brisbane: Lime Scooter users are reporting bizarre voice messages when connecting and disconnecting from rides. Video: Josh Clarke. https://t.co/OyAjjYtcq8 #7NEWS pic.twitter.com/IQ66yrF4tr — 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) April 22, 2019

Plus légèrement, une seconde vidéo montrait une trottinette lançant un « Nooooon, ne partez pas! », à l’utilisateur qui se déconnectait de sa Lime.

Loin de faire rire le porte-parole officiel de la marque Nelson Savanh, cet événement l’a profondément agacé et il a affirmé qu’une enquête serait lancée pour comprendre ce qui avait bien pu se passer, dans les colonnes du Brisbane Times : « Nous sommes conscients que huit trottinettes Lime à Brisbane ont vu leurs fichiers audio être modifiés par des vandales, qui ont enregistré un discours inapproprié et offensant à la place du fichier existant. Ce n’est pas intelligent, ce n’est pas drôle et c’est comme changer une sonnerie. »