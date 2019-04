World Triathlon Series – L’Américaine Zaferes à nouveau sur la plus haute marche, Claire Michel 20e aux Bermudes

Claire Michel a pris la 20e place de la deuxième des huit manches des World Series de triathlon (WTS), samedi à Hamilton, aux Bermudes. Déjà classée en cette position lors de la manche d’ouverture début mars à Abu Dhabi, la Bruxelloise a bouclé la distance olympique (1.500 m natation, 40 km vélo et 10 km de course à pied) en 2h05:38, à plus de 5 minutes de la gagnante, l’Américaine Katie Zaferes, victorieuse en 1h59:52, qui s’était déjà imposée lors de la 1ère étape aux Emirats Arabes Unis. Zaferes, 29 ans, a toujours fait partie du groupe de tête. Sixième à la sortie de l’eau, elle a formé une échappée de quatre en compagnie de la Norvégienne Lotte Miller et des Britanniques Jessica Learmonth et Vicky Holland. L’Américaine n’a ensuite laissé à personne l’initiative en course à pied pour décrocher son deuxième succès consécutif à ce niveau. Learmonth a pris la deuxième place, 1:40 plus tard, et la Canadienne Joanna Brown la troisième, à 2:13 de la gagnante.

Claire Michel est sortie de l’eau en 26e position, à 47 secondes de la tête de course, mais n’a pas réussi à accrocher le bon wagon à vélo. Déposant sa machine en 25e position, à plus de 4 minutes de Zaferes, elle a retrouvé de bonnes sensations en course à pied, dépassant cinq concurrentes et réalisant le 12e chrono des 34 athlètes classées.

Plus tôt dans la journée, Marten Van Riel et Jelle Geens avaient terminé respectivement aux 13e et 25e places de l’épreuve masculine, remportée par le Français Dorian Coninx.

La prochaine étape des WTS aura lieu le 18 mai à Yokohama, au Japon.

Source: Belga