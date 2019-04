Une tentative de vol avec violence à Verviers: deux interpellations

Deux individus, dont un mineur d’âge, ont été interpellés vendredi soir (26 avril) à Verviers après une tentative de vol, indique le parquet de Liège. Les deux suspects auraient tenté d’entrer dans une habitation de la rue des Récollets. Les deux personnes recherchées par la police ont été interpellées au moment où elles se changeaient et se débarrassaient de leurs habits et cagoules. Une troisième personne était avec les deux suspects au moment des faits, mais celle-ci est toujours en fuite et activement recherchée.

Lors de l’interpellation, les policiers ont également découvert une arme factice. L’individu majeur a été mis sous mandat d’arrêt. Le mineur, quant à lui, a été placé dans un centre IPPJ.

Source: Belga