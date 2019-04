Primera Division – Le FC Barcelone décroche son 26e titre de champion d’Espagne grâce à un but de Messi

Le FC Barcelone a décroché son 26e titre de champion d’Espagne de football, samedi, en battant 1-0 Levante lors de la 35e journée de la Liga. Lionel Messi, qui avait commencé la rencontre sur le banc en vue de la demi-finale de la Ligue des Champions mardi, a inscrit le but du titre à la 62e minute. L’Argentin porte son compteur à 34 buts en championnat cette saison.

Barcelone, où Thomas Vermaelen n’était pas repris, a connu une frayeur en fin de rencontre lorsqu’une frappe de Bardhi a été repoussée par le poteau.

Le Barça, qui conserve son titre, est sacré pour la quatrième fois au cours des cinq dernières saisons. Sur les onze dernières saisons, le club catalan a été champion à huit reprises. Messi, présent au club depuis 2004, a remporté dix titres.

Avec 83 points, Barcelone ne peut plus être rejoint par l’Atlético Madrid (74), Barcelone ayant l’avantage dans les confrontations entre les deux équipes.

Barcelone peut encore réussir le triplé Championnat-Coupe-Ligue des champions, comme en 2009 et 2015.

