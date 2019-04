Le Festival aan Zee à La Panne rassemble 8.000 visiteurs

Le premier jour des festivités annuelles Festival à La Panne a rassemblé 8.000 personnes. Cette 15e édition du festival de musique gratuit a aussi mis l’accent sur les initiatives en faveur du changement climatique, comme avec des gobelets réutilisables et le traitement mobile de l’eau. En dépit du vent sur la plage de La Panne, les spectateurs se sont rendus dans les deux tentes du festival. Les artistes présents étaient #LikeMe, Mooneye, Clement Peerens Explosition et De Jeugd van Tegenwoordig, DJ Shizzle Le Sauvage et Mr Helios.

Source: Belga