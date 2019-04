La 31e édition du Télévie a permis de récolter un montant record de 13,3 millions d’euros

La 31e édition du Télévie a permis de récolter un montant de 13.315.462,48 euros à l’issue de la grande soirée de clôture samedi. L’opération de charité organisée par RTL-TVI bat le record de l’édition 2018 qui était de plus de 12 millions d’euros.

Le Télévie est organisé depuis 1989 et vise à réunir des fonds pour la recherche contre le cancer et la leucémie de l’enfant et de l’adulte.

Cette année, le chanteur M. Pokora a endossé le rôle de parrain de l’opération. La grande soirée de clôture était organisée au Louvexpo à la Louvière et rediffusée en direct télévisé.

Source: Belga