Jupiler Pro League – Intraitable, Genk s’impose aussi à Gand et porte son avance à 9 points

Genk s’est imposé 0-1 sur la pelouse de La Gantoise, samedi, lors de la sixième journée des playoffs I de la Jupiler Pro League. Un but de Leandro Trossard (55e) a suffi aux Limbourgeois, dont l’avance au classement est de 9 points avant le ‘topper’ Club Bruges/Anderlecht dimanche. En première période, La Gantoise se créait deux belles opportunités, mais Vukovic repoussait des poings la tentative de Verstraete (6e) avant de bien se détendre sur un envoi d’Asare (25e).

Genk pensait avoir ouvert le score en fin de période grâce à Ito. L’arbitre Lardot annulait cependant le but après avoir visionné la vidéo: Ito avait commis une faute sur Dejaegere au départ de l’action (41e).

Genk trouvait l’ouverture en début de seconde période grâce à Trossard, auteur d’une belle frappe enroulée après s’être joué de Bronn.

Genk contrôlait parfaitement la suite de la rencontre, passant même tout près du deuxième but via Samatta (86e) et Trossard, privé du doublé par le poteau (90e+2).

Avec cette victoire, Genk, 47 points, porte à 9 longueurs son avance sur le Club Bruges, qui reçoit Anderlecht dimanche, et l’Antwerp, vainqueur du Standard 2-1 vendredi, alors qu’il ne reste que quatre journées à disputer. La Gantoise, 26 points, est sixième. Les Buffalos disputeront mercredi la finale de la Coupe contre Malines.

Source: Belga