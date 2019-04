Euromillions Basket League – Ostende, Anvers et Charleroi s’imposent en déplacement

Ostende, Anvers et Charleroi se sont imposés en déplacement samedi lors de la de 30e journée de l’Euromillions Basket League. Une journée jouée en ‘back-to-back’. Ostende s’est difficilement imposé 73-77 à Alost. Les locaux menaient à la pause (38-33). Ostende a fait la différence en fin de rencontre: à sept minutes de la fin, Alost menait encore 62-61.

Kendall Smith (21 points) et Jonathan Williams (19) ont brillé pour Alost. Ostende a pu compter sur les 16 points de Chase Fieler et les 15 de Nemanja Djurisic.

Anvers est reparti de son déplacement à Mons avec une victoire 70-76. Portés par les 19 points de Victor Sanders, les Anversois ont toujours fait la course en tête.

Charleroi a battu Malines 61-71. Le Spirou a pris le large dans un premier quart impressionnant, conclu sur le score de 10-31. Charleroi a poursuivi sur sa lancée pour mener 19-48 à la pause. Malines a réduit l’écart en seconde période. Le Malinois Ordane Kanda a été le meilleur marqueur du match avec 16 points. Charleroi s’est appuyé sur Rasko Katic (11) et Matt Mobley (10).

Anvers et Ostende se partagent la première place avec 24 victoires et 6 défaites. Charleroi (20 victoires et 10 défaites) occupe la troisième place. Mons est cinquième (15 victoires et 15 défaites), devant Alost (11 victoires, 20 défaites). Malines (10 victoires, 20 défaites) est huitième.

La journée se poursuivra dimanche avec Liège/Louvain et Limburg United/Brussels.

