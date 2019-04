Coupe de France – Rennes crée la surprise contre le PSG et gagne la Coupe après avoir été mené de deux buts

Rennes a remporté la Coupe de France de football, samedi, après avoir battu le Paris Saint-Germain aux tirs au but (6-5). Le temps règlementaire s’était achevé sur le score de deux buts partout. Le PSG, sans Thomas Meunier, qui s’était blessé le 14 avril contre Lille, avait parfaitement commencé la rencontre, trouvant l’ouverture grâce à une superbe volée de Dani Alves sur un corner de Neymar (13e). Neymar doublait la mise à la 21e minute, d’un lob subtil pour éviter la sortie du gardien Koubek (21e).

Un but contre son camp de Kimpembe a relancé le suspense juste avant la pause (40e). Mexer a égalisé à la 66e minute d’une tête rageuse sur un corner de Grenier.

Le score n’a plus évolué, même après les trente minutes des prolongations. A deux minutes de la fin de celles-ci, Mbappé a été exclu pour un tacle dangereux sur Da Silva.

Aux tirs au but, les cinq tireurs de chaque côté ont réussi leur tentative. Le sixième tireur rennais, Sarr, a marqué alors que le Parisien Nkunku a envoyé son tir au-dessus de la transversale.

Rennes décroche la troisième Coupe de France de son histoire, après 1965 et 1971. Les Rennais restaient sur deux échecs récents en Coupe, en 2009 et en 2014. Le PSG, qui détient le record avec 12 trophées, avait remporté les quatre dernières éditions.

Source: Belga