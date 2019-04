Asterix Beveren est champion de Belgique de volley féminin pour la 13e fois

Asterix Avo est devenu champion de Belgique de volley féminin pour la 13e fois de son histoire en remportant la série en finale 3 à 0 face à Hermes Ostende. Les joueuses de Gert Vande Broek se sont imposées en effet à la Côte 1-3 pour assurer une 3e victoire. Les sets se sont achevés 22/25, 18/25, 25/17 et 18/25. Asterix Avo Beveren l’avait emporté 0-3 (21/25, 20/25 et 21/25) à Ostende lors du match d’ouverture de cette finale au meilleur de cinq manches, doublant la mise en suite 3 sets à 1 (26/24, 20/25, 25/20, 25/13) une semaine plus tard.

Le champion sortant conserve ainsi son titre, le 13e de son histoire, après ses succès de 1998, 2000, 2001, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

Asterix Avo Beveren rejoint Hermes Ostende au nombre de titres (13), mais le dernier sacre des Ostendaises remonte à 1987.

Source: Belga