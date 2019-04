La deuxième plus importante colonie de manchots empereurs a « presque disparu »

Presque tous les poussins nés dans l’une des plus importantes colonie de manchots empereurs sont morts en raison de la fonte de leur habitat ces trois dernières années, selon une étude publiée jeudi qui qualifie ces épisodes de « catastrophiques ».

La colonie de Halley, dans la mer de Weddell en Antarctique, était jusqu’à récemment la deuxième plus importante colonie de manchots empereurs au monde, avec jusqu’à 25.000 couples venant se reproduire chaque année.

