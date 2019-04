Dix applications pour se faire du bien

Un peu de bien-être à portée de main… C’est si simple aujourd’hui de prendre soin de soi grâce à cette pléthore d’applications qui nous permettent en un clic d’accéder à un coach personnel, des conseils nutritionnels, des idées de remise en forme ou un soutien psychologique. On vous en propose ici une dizaine, selon vos désirs et vos envies.

5 Minutes Fitness Maison

On n’a pas toujours le temps de faire un peu de sport, entre le travail, la vie de famille et une dose de repos nécessaire. Cinq minutes de fitness par jour, c’est très peu, mais c’est déjà çà. C’est en tout cas ce que propose ‘5 Minutes Fitness Maison’ : une remise en forme via 12 sessions de 42 exercices. A peu près tout y passe : Jambes, fessiers, abdos, yoga, pilates, perte de poids, etc.

Icare Moniteur Santé

Votre petit check-up personnel, vous pouvez très facilement le faire grâce à ‘Icare Moniteur Santé’ qui se propose de mesurer la fréquence cardiaque et de vérifier votre vue et votre audition, et cela sans dispositif extérieur. L’App collecte ensuite toutes ces informations afin de fournir des programmes personnalisés ou une évaluation des risques pour votre santé. Cela ne remplace évidemment pas un contrôle médical.

Waterlogged

Bien boire est essentiel pour la santé, et de préférence de l’eau. Mais une vie active nous pousse souvent à oublier cette évidence fondamentale. Afin de déterminer la quantité d’eau que l’on avale chaque jour, il existe une application, Waterlogged, qui nous aide en outre dans notre consommation, grâce à des graphiques et des rappels réguliers.

Yuka

Pour être en forme, il est important d’adopter une alimentation saine et équilibrée. Mais il n’est pas toujours simple de savoir ce que l’on mange. L’Application Yuka permet de procéder plus intelligemment. Grâce à son lecteur de code-barre, on peut en effet directement connaître la valeur nutritionnelle de ce que l’on achète, grâce à un code couleur qui permet de savoir ce qui est bon et ce qui ne l’est pas.

Tabac.io

Arrêter de fumer n’est pas une chose simple. Une aide extérieure est souvent la bienvenue afin d’éviter cette sempiternelle petite cigarette en fin de repas ou au réveil. L’application Tabac.io vous offre ce soutien psychologique en transformant en chiffre le fruit de vos efforts : espérance de vie gagnée, argent non dépensé, cigarettes non fumées, etc.

Runtastic Steps

Quoi de plus simple que de marcher… Cela ne demande pas une masse d’effort tout en permettant de retrouver la forme et el souffle. Encore faut-il le faire en suffisance. L’OMS a ainsi recommandé un minimum de 10.000 pas par jour pour ne pas être physiquement trop largué. Runtastic Steps les compte pour vous ! Il évalue également la distance parcourue, le nombre de calories brûlées et les minutes d’activité. De quoi se fixer des objectifs quotidiens.

Jetfit

Un petit coach sportif personnel sous la main à tout instant… Cela vous dit ? Jetfit, c’est près de 1.300 exercices gratuits pour une véritable remise en forme. Et comme tout bon coach, il propose un suivi précis en enregistrant les progrès, en gérant les statistiques, et même en mettant en interaction avec d’autres personnes ayant les mêmes objectifs.

Headspace

Headspace, c’est l’application qui a permis à la méditation de faire son trou dans nos nouvelles technologies. Bien connue des adeptes de la Silicon Valley ainsi que de Gwyneth Paltrow, elle propose de méditer en toutes circonstances, en cuisinant, en travaillant, en jardinant, etc. Cela commence d’abord par la base : 10 leçons de 10 minutes pendant 10 jours, pour aller ensuite vers des exercices plus approfondis qui peuvent aider à gérer l’état d’esprit.

Bruit Blanc

Un «bruit blanc », c’est un son qui n’a pas de hauteur tonale ni d’éléments sonores permettant de savoir d’où vient la source. L’application du même nom propose ainsi toute une série de sons relaxants afin de se décontracter après une journée épuisante ou avant de dormir. On peut notamment y entendre de la pluie, un ruisseau, l’océan, un feu, les sons du train, d’un café, d’une forêt, etc. De quoi faire le vide.

iGourmand

Avec iGourmand, vous avez directement accès à plus d’une centaine de recettes dont la valeur nutritionnelle ne dépasse pas les 400 calories. Des repas légers, équilibrés et parfaitement conçus en période de régime pour se faire du bien tout en s’offrant du bon. Parce qu’un régime, cela ne doit pas être obligatoirement synonyme de privation, et parce que nourrir et plaisir peuvent évidemment aller de pair.

