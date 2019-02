Le couple royal visite un centre artistique pour patients psychiatriques à Duffel

Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus mardi matin à Duffel, dans un centre artistique destiné aux personnes en situation de vulnérabilité psychologique, dans le cadre de leur visite dans la province d’Anvers. Le couple royal y a eu droit à une visite guidée et a pu s’entretenir avec les patients. Le Roi et la Reine ont été reçus par la gouverneure de la province d’Anvers Cathy Berx, la bourgmestre de Duffel Sofie Joosen et Inge Vervotte, présidente du réseau de soins Emmaüs. Ils ont également salué les quelques dizaines de spectateurs qui s’étaient rassemblées devant De Loods, un ancien hangar à marchandises transformé en centre artistique pour les patients de l’hôpital psychiatrique tout proche. Celui-ci se trouve en face de la gare de Duffel.

Après l’introduction, le roi Philippe et la reine Mathilde ont discuté avec des patients qui étaient en train de peindre, de modeler et de dessiner.

Le programme des souverains dans le cadre de leur déplacement en province d’Anvers prévoit encore un passage à Lierre et à Herentals. La visite du constructeur de bus Van Hool à Koningshooikt qui était initialement prévue a finalement été reportée en raison des troubles sociaux au sein de cette entreprise. En remplacement, le Roi et la Reine visiteront le béguinage de Lierre.

Source: Belga