La Belgique candidate au Conseil des droits de l’homme de l’Onu en 2023-2025

La Belgique pose sa candidature afin de devenir membre du Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour la période 2023-2025, a annoncé mardi le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders à la tribune de l’Onu à Genève. Il a souligné l’engagement belge pour la promotion et la protection des droits « par la voie du multilatéralisme ». Créé en 2016 et composé de 47 Etats membres, le Conseil des droits de l’homme de l’Onu a la responsabilité de « renforcer la promotion et la protection » des droits humains dans le monde. En cas d’élection par l’assemblée générale fin 2022, la Belgique exercerait son troisième mandat au sein de l’organe intergouvernemental. Elle a actuellement un statut d’Etat observateur.

Didier Reynders a rappelé, lors de son allocution à l’occasion de la 40e session du Conseil, « l’attachement continu » de la Belgique aux droits de l’homme, notamment dans son engagement contre la peine de mort. « La Belgique s’est toujours efforcée, au cours des trois dernières années, de promouvoir et protéger les droits des personnes qui ne peuvent pas compter sur une protection juridique étatique appropriée », a-t-il déclaré.

source: Belga