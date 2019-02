Imke Courtois engagée comme ‘experte sport et santé’ pour Sporza et VRT NWS

L’ancienne joueuse de football Imke Courtois va entamer une nouvelle collaboration avec la VRT. Après son doctorat à l’Université de Louvain (KUL), Courtois, 30 ans, deviendra ‘experte sport et santé’ sur la chaîne publique. Elle fera cela à mi-temps, afin de pouvoir rester consultante football chez Play Sports. « C’est comme rentrer à la maison », a commenté Courtois. « Avec Sporza, nous nous sommes déjà rencontrés grâce à notre amour pour le football. Pouvoir aussi à l’avenir me consacrer à ma fascination pour la santé et le sport complète le tableau. »

La Louvaniste, valeur sûre de Rapide Wezemaal (2003-2008), Eva’s Tienen (2008-2010), Standard Liège (2010-2017) et des Red Flames (2005-2017), possède un diplôme en ergothérapie et en kinésithérapie. Elle effectue un doctorat pour approfondir certaines notions de santé et de psychologie, en particulier l’influence de la respiration sur la douleur.

Source: Belga