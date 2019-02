Climat: Linkebeek vote une motion pour une politique fédérale et locale plus ambitieuse

Le conseil communal de Linkebeek a approuvé lundi soir une motion de Damien Thiéry (MR) et sa fraction « Ensemble Linkebeek Samen » appelant à une politique climatique fédérale et locale plus ambitieuse. Les membres de la majorité [email protected] et Activ’ se sont abstenus, car ils avaient des réserves quant à la faisabilité des propositions. La motion invite le gouvernement fédéral à s’engager auprès des huit pays européens qui plaident pour une hausse substantielle des objectifs de l’Union européenne en matière de réduction des émissions de CO2. Elle appelle à « faire tout ce qui est possible pour respecter les accords de Paris et voter la loi spéciale pour le climat le plus rapidement possible ».

Isoler les bâtiments communaux, encourager les particuliers à effectuer des travaux d’isolation chez eux, recourir à des sources d’énergie alternatives… La motion contient également des propositions pour l’échelon local.

Source: Belga