3 ministres menacent de démissionner si Theresa May n’écarte pas un « no deal »

Trois membres du gouvernement britannique ont menacé mardi de démissionner si la Première ministre Theresa May ne s’engage pas à repousser la date du Brexit pour écarter le scénario d’une sortie brutale de l’Union européenne. Les secrétaires d’Etat chargés de l’Industrie, Richard Harrington, du Digital, Margot James, et de l’Energie, Claire Perry, « implorent » la cheffe du gouvernement de s’engager à étendre l’article 50 du Traité de l’UE, qui régit le départ d’un Etat membre, si aucun accord n’est adopté par le Parlement dans les temps, afin d’éviter une sortie sans accord de l’UE. « Cet engagement serait accueilli avec soulagement par une grande majorité de députés, d’entreprises et leurs employés », écrivent ces ministres favorables au maintien dans l’Union européenne, dans le tabloïd The Daily Mail.

Si la dirigeante conservatrice ne leur fait pas cette promesse cette semaine, les trois membres du gouvernement menacent de démissionner « pour empêcher un désastre ».

Selon le tabloïd, 15 autres membres du gouvernement seraient prêts à démissionner pour empêcher un « no deal ».

source: Belga