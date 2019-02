Decathlon va commercialiser des hijabs de running

L’équipementier va mettre en vente des hijabs de course à destination des femmes musulmanes. Decathlon rejoint ainsi Nike ou Uniqlo qui se sont déjà attaqués à ce marché.

Dans une posture de « tolérance absolue » pour « une inclusion totale », le groupe Decathlon va vendre des hibabs de running dans certains de ses magasins français. Un vêtement conçu « pour la coureuse qui souhaite se couvrir la tête et le cou pendant sa course », indique Decathlon sur son site. Il permettra également à celle qui le porte de « gagner du confort lors de sa séance. » Ce hijab sera disponible en trois tailles. D’abord conçu pour le marché marocain, il devrait arriver en France dans les prochains jours. « Nous avons eu un dialogue interne pour savoir si ce produit devait être rendu disponible partout dans le monde, et la réponse donnée par le groupe est oui », a indiqué Xavier Rivoire le responsable de la communication externe de Decathlon au Parisien.

L’annonce de cette commercialisation a provoqué de nombreuses réactions chez nos voisins français. La députée socialiste Valérie Rabault a appelé à « boycotter » Decathlon alors que Laurence Rossignol, ancienne ministre des Droits des femmes, a relayé un communiqué de la Ligue du Droit International des Femmes dénonçant « la promotion de l’apartheid sexuel. » Même son de cloche chez la Républicaine Lydia Guirous. « Decathlon renie donc les valeurs de notre civilisation sur l’autel du marché et du marketing communautaire. »

Communiqué de la Ligue du Droit International des Femmes et du Comité Laïcité République concernant la vente par #Décathlon de "hidjab running". #hijab

Des sportives entravées avec la complicité de marques occidentales. @comitelaicite @anniesugier pic.twitter.com/SAMDjpln73 — Les VigilantEs (@Les_VigilantEs) February 24, 2019

Décathlon se soumet également à #islamisme qui ne tolère les femmes que la tête couverte d'un hijab pour affirmer leur appartenance à la oumma et leur soumission aux hommes#Décathlon renie donc les valeurs de notre civilisation sur l'autel du marché et du marketing communautaire pic.twitter.com/3AFRAXmPCt — Lydia Guirous (@LydiaGuirous) February 24, 2019

Décathlon réagit

Face à la polémique, Decathlon a tenu à réagir. Le groupe français assure que son seul but est de rendre « la pratique du sport accessible à toutes les femmes ». Ce hijab permettra à ce que « chaque femme soit libre de courir dans chaque ville et chaque pays, indépendamment de son niveau sportif, de son état de forme, de sa morphologie, de son budget » et de « sa religion », explique Angélique Thibault, responsable de la marque Kalenji au Figaro.

Depuis ce matin, les hijabs ne sont plus disponibles sur les sites français et marocains de Decathlon.