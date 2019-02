Gagnez un combi ticket pour le concert de Nicky Minaj au Palais 12

Le rapper Juice WRLD rejoint Nicki Minaj sur sa tournée européenne

La reine du hip-hop Nicki Minaj prépare sa tournée mondiale qui passera le 6 mars au Paleis 12 à Bruxelles. Le rapper Future qui devait l’accompagner lors de sa tournée ne pourra plus venir en Europe et sera remplacé par Juice WRLD. Le jeune rapper américain Juice WRLD, de son vrai nom Jarad Higgins, a percé dans le monde de la musique cette année avec son album platine ‘Goodbye & Good Riddance’.

“Je suis vraiment excitée d’apporter l’expérience Nicki Minaj à mes fans en Europe” explique Nicki Minaj. “Mon directeur créatif et moi avons créé avec soin une oeuvre d’art exaltante, unique et inoubliable pour mes fans incroyables. J’adore la musique de Juice Wrld et je me réjouis de tourner avec lui. Ce va être mémorable.”

Nicki Minaj invitera également des artistes locaux à faire partie de la tournée ‘THE NICKI WRLD TOUR. Durant le spectacle les fans auront l’occasion de se plonger dans le monde extraordinaire de Nicki Minaj.

Au fils des années, Nicki Minaj est devenu incontournable dans la culture pop. En 2018 elle a sorti son disque de platine ‘Queen’ et elle est devenue la première artiste feminine à avoir eu 100 apparitions dans la liste Billboard Hot 100.

Le mercredi 6 mars 2019, Nicki promet de mettre le feu au Palais 12 avec Juice WRLD.