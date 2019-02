Ils travaillent pour le secrétariat social Securex

Aafje Hennissen (30) est Client Advisor Payroll – Small Account

En quoi consiste votre travail ?

« Securex fait des calculs de rémunérations, offre une aide administrative en cas d’accident de travail, gère une caisse d’allocations familiales et répond à toutes autres questions en matière RH que peuvent se poser les entreprises. Je m’occupe principalement des calculs de salaires de mes clients et les assiste dans la résolution des problèmes. En début et fin de mois, mes journées sont donc assez chargées. »

Qu’appréciez-vous dans votre travail chez Securex ?

« La diversité. Quand j’organise ma journée de travail, il y a toujours un imprévu qui vient se glisser dans mon programme. De plus, grâce au contact avec la clientèle, le temps passe à toute vitesse. Securex offre en outre de beaux avantages, propose des formations et accorde beaucoup d’importance au développement personnel de chaque employé. »

Geert Boury (43) est National Technical Support

En quoi consiste votre travail ?

« Cela fait déjà près de vingt ans que je travaille chez Securex. Au début de ma carrière, je testais des logiciels et maintenant, je suis impliqué dans les processus internes de nos nouveaux projets. »

Qu’appréciez-vous dans votre travail chez Securex ?

« J’éprouve une grande satisfaction à pouvoir partager mon expérience avec une équipe relativement jeune. J’aime trouver des solutions pour relever les plus grands défis, qui sont légion ici. Nous avons en outre la chance de travailler avec les outils les plus récents. Securex est une grande entreprise qui offre de nombreuses opportunités. La matière que nous traitons est de la plus haute importance, puisqu’il s’agit du salaire de milliers de personnes. Mais ici, on peut vraiment être soi-même car chacun est accepté tel qu’il est. »

Alizée Bion (31) est Client Advisor Payroll – Large Account

En quoi consiste votre travail ?

« Pour des entreprises de plus de 100 travailleurs, je m’occupe du calcul des salaires, des primes de fin d’année, etc. mais aussi du conseil juridique. Je fais aussi les suivis entre les différents services (chômage, mutuelle…). C’est une fonction très diversifiée avec à la fois du conseil et du payroll. »

Pourquoi appréciez-vous travailler chez Securex ?

« Nous avons tous les avantages d’une grande entreprise au niveau salaire et avantages. L’environnement et l’ambiance de travail sont agréables. Nous avons une formation permanente et presque chaque jour j’apprends de nouvelles choses. Nous sommes très autonomes dans la gestion de notre travail. Enfin, nous pouvons faire du homeworking et avons une bonne possibilité d’évolution. »