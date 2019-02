Le droit à la déconnexion pour les fonctionnaires wallons

Les 9.8000 fonctionnaires wallons auront bientôt droit à la déconnexion lors de leur période de repos. Le gouvernement wallon a validé jeudi dernier un avant-projet d’arrêté qui encadre notamment les droits et devoirs des employés en matière de télétravail.

Il s’agit d’un grand pas en avant pour l’administration wallonne. L’avant-projet d’arrêté, présenté en première lecture par la ministre en charge de la Fonction publique Alda Greoli (cdH), encadre les nouvelles formes de travail rendues possibles par internet. Et indirectement, il vise à en contrecarrer les effets pervers comme le fait de répondre à ses mails lors de ses périodes de congé.

Le texte garantit ainsi aux fonctionnaires le droit à la déconnexion. Ne pas répondre à ses mails sera préservé de toute sanction. « En vue d’assurer le respect des temps de repos, des vacances annuelles et des autres congés et de préserver l’équilibre entre le travail et la vie privée, le membre du personnel est en droit de ne pas être connecté en permanence aux outils numériques professionnels », indique le gouvernement wallon dans l’Echo.

Un travail plus modulable

De manière plus générale, le texte encadre aussi les règles de télétravail. Il reprend aussi bien les droits du télétravailleur que ses devoirs. Il mentionne également les freins au télétravail. Il faut par exemple être au moins en poste depuis 6 mois pour pouvoir en bénéficier. Certains services nécessitent par ailleurs une présence sur le lieu de travail. De même, certains documents ou certaines applications ne peuvent pas sortir du lieu de travail, etc.

L’arrêté explique encore qu’un fonctionnaire ne pourra effectuer plus de deux jours de travail à son domicile par semaine. S’il opte pour le télétravail, l’employé recevra en outre une allocation mensuelle (de 12,19 €) pour couvrir en partie les frais liés à internet.

Et le texte ne s’arrête pas là. Afin de permettre à son personnel de mieux concilier vie privée et vie professionnelle et d’améliorer la contrainte temporelle du trajet, l’administration wallonne rend également le télétravail modulable. L’employé aura par exemple la possibilité de travailler dans un bureau décentralisé.

Selon les chiffres obtenus par l’Echo, 1.307 fonctionnaires wallons optent actuellement pour le télétravail. Au niveau fédéral, ce mode de travail est également encouragé, notamment pour faciliter le trafic routier. L’institut pour la sécurité routière VIAS et le SPF Mobilité ont d’ailleurs présenté jeudi dernier le site www.teletravailler.be, qui reprend toutes les informations et les outils nécessaires à l’implémentation de ce mode de travail.