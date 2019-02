WTA Indian Wells 125 – Yanina Wickmayer rejoint Alison Riske au 2e tour

Yanina Wickmayer s’est qualifiée lundi pour le 2e tour du tournoi de tennis WTA d’Indian Wells, épreuve dotée de 125.000 dollars et disputée sur surface dure aux Etats-Unis. La joueuse belge de 29 ans, 127e mondiale, a battu au 1er tour la Française Fiona Ferro (WTA 111) en trois sets 1-6, 6-3, 6-3 et 1h51 de jeu.

Yanina Wickmayer rencontrera au 2e tour l’Américaine Alison Riske (WTA 47), 2e tête de série et exemptée de ce fait du premier tour.

Il s’agira du 7e duel entre Wickmayer et Riske, le premier depuis Nottingham en 2015. Wickmayer n’a battu Riske que deux fois en six confrontations, en 2010 à Wimbledon et en 2012 à Québec.

Seule Belge engagée en Californie, Yanina Wickmayer dispute aussi le double, associée à l’Américaine Taylor Townsend.

Source: Belga