Van Uytvanck, lauréate à Budapest: « J’ai essayé d’évacuer le plus possible la pression »

Alison Van Uytvanck (WTA 50) était aux anges, dimanche soir, après avoir réussi à reconduire son titre au WTA sur dur de Budapest, doté de 250.000 dollars. En finale, la Brabançonne, 24 ans, tête de série N.1 du tableau, a battu la jeune Tchèque de 19 ans, Marketa Vondrousova (ATP 81) 1-6, 7-5 et 6-2. « J’adore la Hongrie, ce court et ce tournoi! », s’est-elle exclamée après avoir reçu son trophée des mains de l’ancienne championne Monica Seles. « Cela fait deux ans d’affilée que je gagne ici. Je tiens aussi à remercier mon coach pour la semaine, Kirsten Flipkens. On se connaît depuis longtemps et, dès le début, elle m’a toujours soutenue. J’apprécie cela énormément. C’est elle qui m’a poussé à y croire alors que j’étais malmenée en demi-finale (elle avait dû écarter cinq balles de match face à la Russe Ekaterina Alexandrova, ndlr) et ici encore après la perte du premier set. »

Alison Van Uytvanck n’avait réussi à gagner que deux petits matchs sur le circuit depuis le début de l’année, à Hobart et à Saint-Pétersbourg. En Hongrie, la native de Grimbergen est parvenue à en remporter cinq en une semaine, faisant preuve au passage d’une belle combativité.

« Ce n’est jamais facile d’entrer un tournoi en tant que tenante du titre », a ajouté la N.2 belge, qui a porté son bilan à 10 matchs gagnés sur 10 joués en Hongrie. « J’ai essayé de l’aborder de manière assez sereine, en me disant ‘joue chaque match à fond. Si tu gagnes, tant mieux. Et si tu perds, il y aura de toute façon un autre tournoi’. J’ai essayé d’évacuer le plus possible la pression. Et cela m’a bien réussi », a-t-elle conclu.

En comptant le tournoi WTA 125.000 dollars de Taïpei en 2013, il s’agit du quatrième titre de la carrière d’Alison Van Uytanck, qui, n’ayant pu prendre de point supplémentaire, est désormais 51e au classement WTA.

Source: Belga