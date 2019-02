Un nouveau centre de formation pour l’académie de police de la province de Namur

La province de Namur a inauguré lundi le nouveau centre de formation de son académie de police dans la capitale wallonne, en présence du ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot. Situé sur le domaine du campus provincial, le nouveau bâtiment s’étend sur une superficie de 1.850 mètres carrés. Il abrite un stand de tir domotique, un dojo pour l’apprentissage des techniques de maîtrise de la violence sans arme à feu, un parcours de formation certifié, du matériel de fitness ou encore une salle de cours multimédia.

Il se destine essentiellement aux jeunes recrues provenant de la province, mais aussi du Brabant Wallon et du Luxembourg. La formation continue des policiers effectifs y est également assurée.

Financé par la province de Namur pour un budget d’environ 4 millions d’euros, il est présenté comme « l’un des plus beaux, si pas LE plus beau site d’entrainement en Wallonie ». La décision de construire ce centre a été prise en août 2016. La première pierre a elle été posée en mars 2018 et les travaux réceptionnés le 1er février dernier.

Source: Belga