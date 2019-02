Touring annonce des départs difficiles le 1er week-end des vacances de Carnaval

Touring prévoit une circulation dense dès vendredi soir en prévision des vacances de Carnaval et des départs aux sports d’hiver. Si le trafic devrait être fluide vers la France, les routes seront chargées vers l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche. En Belgique, Touring prévoit des risques de files dès vendredi après-midi jusqu’à samedi matin. Comme en France les vacances ont déjà commencé partout, la circulation dans l’Hexagone devrait être fluide, à l’exception de quelques ralentissements le vendredi dans les environs de Paris et le samedi dans le Nord-Est et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, classés orange.

Selon Touring, la circulation sera plus difficile en Allemagne, avec un vendredi orange et un samedi rouge, surtout dans le sud du pays en direction de l’Autriche et de la Suisse.

Dans ces pays ainsi que dans le nord de l’Italie, le samedi sera la journée à éviter pour les départs. Les plus gros embarras de circulation sont attendus entre 10h00 et 18h00. Le dimanche, Touring n’annonce aucun problème de congestion.

Pour les retours, le samedi 9 mars est déjà classé rouge en France dans la région Rhône-Alpes-Auvergne en direction du nord. Le trafic sera particulièrement difficile entre 09h et 16h. En Allemagne, en Autriche et en Suisse, des files sont à prévoir le samedi en direction du nord.

Le dimanche, la circulation devrait être fluide dans tous les pays, sauf en Belgique où les plus gros embarras de circulation devraient survenir le dimanche après-midi et en soirée (orange).

