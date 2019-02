Thomas Meunier rétabli pour le match de Coupe de France Paris Saint-Germain – Dijon

Victime d’une commotion cérébrale le 9 février contre Bordeaux (1-0), Thomas Meunier, 27 ans, est apte pour la réception de Dijon, mardi (21h10) au Parc des Princes en quarts de finale de Coupe de France, a annoncé Thomas Tuchel, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, tenant du trophée, lundi en conférence de presse. L’arrière-droit des Diable Rouges n’était pas en état de jouer les deux derniers matches de son équipe à Manchester United (0-2), en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, ni de façon plus surprenante, dimanche contre Nîmes (3-0), alors qu’il l’avait espéré.

« C’était encore un peu trop tôt », a déclaré Tuchel. « Mais maintenant je pense qu’il est prêt à jouer ». On fera le point à son sujet et concernant d’autres joueurs, plus tard dans la journée. Mais pour Thomas cela devrait aller. Il s’est très bien entraîné ces derniers jours. Je pense par contre qu’il serait préférable de laisser Marquinhos au repos, même s’il veut toujours jouer. Edinson (l’attaquant uruguayen Cavani, blessé à la hanche, ndlr) ne reprendra l’entraînement que plus tard dans la semaine. On verra s’il est apte à reprendre contre Caen, samedi (17h00)… »

L’Argentin Angel Di Maria et l’Allemand Thilo Kehrer, absents contre Nîmes, sont de retour dans le groupe. Les autres quarts de finale (mercredi): Stade Rennais – US Orléans (D2), Olympique Lyonnais – SM Caen et AS Vitré (D4) – FC Nantes le 6 mars au stade Francis-Le Basser de Laval.

Source: Belga