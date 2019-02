Soudan: appel à des manifestations immédiates malgré leur interdiction par le président

L’Alliance pour la liberté et le changement (ALC), qui anime le mouvement de contestation au Soudan, a appelé lundi à des manifestations immédiates, faisant fi de l’interdiction de tels rassemblements par le président Omar el-Béchir. « Nous appelons notre peuple dans la capitale, dans tous les Etats (provinces), toutes les villes et tous les villages à descendre dans la rue maintenant pour exprimer leur rejet des nouvelles mesures d’urgence annoncées par le chef du régime », a déclaré l’ALC dans un communiqué. M. Béchir avait décrété plus tôt que seules les manifestations approuvées par les autorités seraient tolérées.

source: Belga