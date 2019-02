Sept équipes invitées le 29 mars au départ du GP E3 à Harelbeke

Le plateau des 25 équipes, avec le nom des sept invitées, au départ du Grand Prix cycliste E3 à Harelbeke est complet. L’épreuve du WorldTour s’élancera le vendredi 29 mars sur un parcours très légèrement modifié. Il a été présenté lundi à Harelbeke. La côte d’Eikenberg a ainsi été mise de côté comme la montée de Broeke. Ces deux petites difficultés sont remplacées et le final reste similaire à celui des années précédentes. Le Katteberg reste ainsi traditionnellement la première difficulté de la journée après 28 km de course. La Houppe est ensuite au programme avec, nouveauté donc, le Hogerlucht, à 98km de l’arrivée. Après 112 km et après le passage du Knokteberg, 4e côte répertoriée, le parcours de cette 61e édition reste inchangé à l’exception donc de l’Eikenberg remplacé par le Berg ten Stene.

« Des travaux publics sont à l’origine des modifications », a justifié le directeur de course Philippe Vermeeren lundi. « La distance totale sera de 204 kilomètres avec quelques tronçons pavés et 15 côtes au programme. Ce qui augure encore d’une belle course autour d’Harelbeke ». Pour ce qui est du plateau, les 18 formations du WorldTour seront bien entendu au départ.

Côté belge, Wanty-Groupe Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise et Wallonie-Bruxelles seront aussi de la partie. Les Néerlandais de Roompot-Charles ainsi que les formations françaises Direct Energie et Cofidis ont été invitées. Israel Cycling Academy a reçu la dernière invitation. La victoire l’an dernier était revenue au Néerlandais Niki Terpstra qui a privé les Belges d’un succès devançant Philippe Gilbert et Greg Van Avermaet.

Source: Belga