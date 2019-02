Sénégal: Macky Sall revendique la victoire au premier tour de la présidentielle

Le camp du président Macky Sall a revendiqué la victoire au premier tour de l’élection présidentielle de dimanche au Sénégal, par la voix de son Premier ministre, alors que les résultats officiels ne sont pas attendus avant plusieurs jours. « Les résultats nous permettent de dire qu’il nous faut féliciter le président Macky Sall pour sa réélection », a déclaré le chef du gouvernement, Mahammed Boun Abdallah Dionne, selon qui le chef de l’Etat sortant a remporté « au moins 57% » des suffrages.

La déclaration de M. Dionne, qui s’exprimait vers minuit (00H00 GMT), a déclenché des vivats de la part des militants rassemblés pour l’écouter au siège de la coalition présidentielle à Dakar. Macky Sall, aperçu sur les lieux en milieu de soirée, ne s’est pas exprimé.

Les résultats ne deviendront officiels qu’à partir du 25 ou du 26 février et un éventuel second tour, compte tenu des délais légaux de proclamation, de possibles contestations et de la campagne, se tiendrait vraisemblablement le 24 mars.

S’exprimant moins d’une heure plus tôt lors d’une conférence de presse conjointe, les deux principaux rivaux de Macky Sall avaient mis en garde contre toute proclamation prématurée de victoire du camp présidentiel.

« A ce stade, un deuxième tour s’annonce et les résultats qui sont déjà compilés nous permettent de le dire », a déclaré l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, qui se présente pour la troisième fois à la présidentielle, assis aux côtés du député « antisystème » Ousmane Sonko.

« Cette volonté de changement, nous l’avons notée, et au regard des premières compilations d’information que nous avons, vous l’avez majoritairement exprimée en faveur de l’opposition », a ajouté M. Seck, 59 ans, en invitant les Sénégalais à « préparer soigneusement » le second tour.

« Dans l’état actuel du dépouillement, aucun candidat, je dis bien aucun candidat, moi y compris, ne peut se proclamer vainqueur de l’élection présidentielle », a ensuite averti Ousmane Sonko, 44 ans.

Face à Macky Sall, 56 ans, largement en tête dans de nombreux bureaux de vote selon de premiers résultats parcellaires égrenés par les médias locaux dans la soirée, les deux hommes paraissaient être les deux seuls à être en mesure de se qualifier pour un éventuel second tour.

Les deux autres candidats de l’opposition, le président d’université privée Issa Sall, 63 ans, proche d’un mouvement religieux issu de la confrérie tidiane, et l’ex-ministre Madické Niang, 65 ans, apparaissaient très nettement distancés, selon ces mêmes données partielles.

Sur Twitter, Issa Sall avait estimé plus tôt dans la soirée que « le deuxième tour est acté ». « Je remercie le peuple sénégalais et je félicite les performances d’Idrissa Seck et d’Ousmane Sonko », a ajouté le candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR).

source: Belga