Roger Federer passe en trois sets pour sa rentrée à Dubai

Roger Federer s’est qualifié lundi pour le 2e tour du tournoi ATP de Dubaï, épreuve sur surface dure dotée de 2.736.845 dollars, en battant l’Allemand Philipp Kohlschreiber (ATP 31) en trois sets 6-4, 3-6, 6-1 et 1h36 de jeu. Le Suisse, 7e mondial et 2e tête de série, a remporté sept fois -un record- le tournoi de Dubaï (2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2014 et 2015). Il a été battu en finale en 2006 (contre Nadal) et 2011 (contre Djokovic). Roger Federer, qui n’a plus joué depuis son élimination à l’Open d’Australie en janvier, affrontera en 8e de finale l’Espagnol Fernando Verdasco (ATP 32), tombeur 3-6, 6-3, 6-2 du qualifié italien Thomas Fabbiano (ATP 85).

Deux têtes de série sont tombées au 1er tour lundi. Le Russe Karen Kachanov (ATP 12/N.4) s’est incliné 6-4, 6-1 face au Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 19). Le Canadien Milos Raonic (ATP 14/N.7) a lui été sorti 6-4, 5-7, 6-4 par l’Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 54). Le match a été marqué par un incident sans gravité: une ramasseuse de balle étant touchée à la tête sur un service surpuissant de Raonic. Après avoir été soignée sur le court, elle a reçu en cadeau une raquette du Canadien à la fin du match.

Il n’y a aucun Belge dans le tableau final à Dubai, où l’Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 18) défend son titre.

Source: Belga