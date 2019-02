Regina King (« Si Beale Street pouvait parler ») Oscar du meilleur second rôle féminin

L’actrice américaine Regina King a reçu dimanche l’Oscar du meilleur second rôle féminin pour son interprétation du personnage de Sharon Rivers dans le film « Si Beale Street pouvait parler ». C’est le premier Oscar pour la comédienne de 48 ans, qui était la favorite des pronostics et avait déjà emporté le Golden Globe dans la catégorie en janvier.

La 91e cérémonie des Oscars, récompenses suprêmes de l’industrie du cinéma américain, a débuté dimanche à Hollywood, avec en ouverture des tubes du groupe Queen, représenté cette année par le film « Bohemian Rhapsody » consacré à leur défunt leader Freddie Mercury.

« We will rock you » et « We are the champions » ont été interprétés par deux membres du groupe accompagnés du chanteur Adam Lambert, devant un parterre de stars applaudissant debout dans la salle du Dolby Theater. L’Académie des arts et sciences du cinéma remet au total 24 statuettes dorées au cours de cette cérémonie, sans réel favori cette année.

source: Belga