Philippe Gilbert impatient de prendre le départ du Circuit Het Nieuwsblad

Philippe Gilbert est impatient de prendre le départ du Circuit Het Nieuwsblad samedi en ouverture de la saison des classiques en Belgique. Le Liégeois de la formation Deceuninck-Quick Step a remporté deux fois cette épreuve, en 2006, pour l’une de ses premières grandes victoires, et en 2008, lorsque l’épreuve s’appelait encore le Circuit Het Volk. « Het Nieuwsblad, c’est une course qui me tient à coeur parce que c’est une course que j’ai gagnée deux fois et que c’était la première belle victoire de ma carrière, en 2006, donc il y a eu toujours beaucoup d’émotions là-bas », a commenté Philippe Gilbert sur les réseaux sociaux lundi. « C’est une course qui me plaît parce que c’est la première course en Belgique. Il y a beaucoup de médias, beaucoup de supporters. C’est une ambiance qui est assez unique. »

A 36 ans, et pour sa troisième saison chez Quick Step, Philippe Gilbert ne manque pas d’ambitions et a retrouvé ses jambes. Pour son début de saison, lors de la première course, il a remporté la 3e étape du Tour de la Provence (2.1) il y a dix jours.

Désormais classique du WorldTour, le Circuit Het Nieuwsblad se déroule samedi, avant Kuurne-Bruxelles-Kuurne dimanche. C’est le traditionnel week-end d’ouverture de la saison des classiques en Belgique. La formation Deceuninck-Quick Step reconnaîtra le parcours du Circuit Het Nieuwsblad jeudi.

Source: Belga