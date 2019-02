Philippe Clement et Michel Preud’homme passent à la caisse

Les entraîneurs Philippe Clement (Genk) et Michel Preud’homme (Standard) doivent payer une « indemnité » de 5.000 euros à la Pro League après avoir été exclus par l’arbitre Lawrence Visser lors d’une rencontre de championnat. C’est ce qui a été décidé lundi durant le Conseil administration de la Pro League. L’exclusion de Clement remonte au 18 janvier, lors de la visite de Genk à Saint-Trond. Pozuelo a profité des célébrations du but victorieux (2-3) pour boire le long de la ligne de touche. L’arbitre Visser ne l’a pas permis et lui montré le carton jaune, à la suite de quoi le capitaine de Genk était suspendu pour le match suivant contre Mouscron. Clement est allé demander des explications à l’arbitre, qui l’a renvoyé en tribune.

Preud’homme a été exclu durant le Clasico contre Andedrlecht (2-1) le 3 février pour sa réaction après l’annulation du (splendide) but de Mehdi Carcela. Lui aussi avait été prié par l’arbitre Visser de suivre la fin du match depuis les tribunes. Il n’avait pas été suspendu, mais écope tout de même d’une amende de 5.000 euros.

Le règlement intérieur de la Pro League impose à un membre du staff renvoyé en tribunes de payer une « indemnité ». Le montant est reversé intégralement aux projets sociaux de la Pro League.

Source: Belga