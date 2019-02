Oscars 2019 – Rami Malek (« Bohemian Rhapsody ») sacré meilleur acteur

Rami Malek a remporté dimanche soir l’Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Freddie Mercury dans « Bohemian Rhapsody ». L’acteur américain de 37 ans était le grand favori dans cette catégorie. Le film est une ode au groupe mythique Queen et à son chanteur phare, mort du sida en 1991.

« Je n’étais peut-être pas le choix le plus évident mais j’imagine que ça a marché », a lancé Rami Malek avec humour en recevant la statuette, en rendant avec émotion hommage à ses parents, qui ont émigré d’Egypte vers les Etats-Unis avant sa naissance.

Rami Malek l’a emporté face à Christian Bale, Bradley Cooper, Willem Dafoe et Viggo Mortensen.

Source: Belga