Oscars 2019 – Mahershala Ali (« Green Book ») Oscar du meilleur second rôle masculin

L’acteur américain Mahershala Ali a reçu dimanche l’Oscar du meilleur second rôle masculin pour son interprétation du pianiste noir Donald Shirley dans le film « Green Book: Sur les routes du sud ». Le comédien de 45 ans décroche là son secMoonlight ».Le film « Green Book » est adapté de l’histoire vraie de Donald Shirley, qui osa une tournée dans le sud des Etats-Unis encore régi par la ségrégation raciale, sous la protection d’un garde du corps d’origine italienne.

Le film dépeint la relation entre Donald Shirley et Tony « Lip » Vallelonga (Viggo Mortensen), un gros bras italo-américain embauché comme chauffeur et garde du corps sur la tournée dans le sud.

Le voyage va rapprocher les deux hommes que tout séparait a priori, d’un côté Shirley l’intellectuel aux manières raffinées et de l’autre Lip et son côté rustre.

Considéré comme un pianiste d’exception, Don Shirley a vu sa carrière de musicien classique largement entravée par la couleur de sa peau et a finalement bifurqué vers la musique populaire.

source: Belga