Niki Terpstra à la conquête d’un 3e succès au GP Samyn

La 50e édition du GP Samyn (1.1) sera disputée le 5 mars entre Quaregnon et Dour, deux jours après le week-end d’ouverture de la saison cycliste belge en Flandre. L’épreuve des hommes élites est née en 1968 et a connu deux impasses en 1988 et 2005, pour cause de mauvaise météo. Le GP Samyn, qui ouvre traditionnellement la saison professionnelle en Wallonie, sera précédé par le Mémorial Roger Delhaye (ex-Samyn des Dames) pour dames élites. Le Néerlandais Niki Terpstra (Direct Energie), vainqueur en 2016 et 2018, sera candidat à un troisième succès. Pour sa 50e édition, le Grand Prix Samyn proposera aux 25 équipes de 7 coureurs engagées un parcours sensiblement identique à celui de l’an dernier. Quelques adaptations ont été opérées dans le circuit local où un secteur pavé (à Erquennes) a été remplacé par une autre (à Audregnies).

Après le départ à Quaregnon, les coureurs prendront la direction de Saint-Ghislain, Bernissart, Beloeil pour se diriger vers Ath via Ormeignies, Moulbaix, Ligne, Houtaing et Mainvault avant d’aborder les côtes du Pays des Collines, dans la région de Frasnes, notamment les côtes de la Folie, des Papins et de Séménil. Le retour vers le circuit local se fera via Beloeil, Bernissart, Hensies et Elouges où les coureurs entreront sur le « local » vers 14h30 (km 96,4). Le circuit, que les coureurs devront parcourir quatre fois, sera pimenté de 1.700 mètres de secteurs pavés répartis en 4 tronçons.

Les conditions de course s’annoncent printanières et donc très différentes de celles de l’an dernier, quand l’épreuve avait été disputée dans un froid très intense. L’édition 2018 avait vu la domination de l’équipe Quick-Step concrétisée par la victoire en solitaire du Néerlandais Niki Terpstra devant Philippe Gilbert et le Français Damien Gaudin. »Nous proposerons un plateau nourri de 25 équipes, tant chez les dames que chez les hommes », a indiqué lundi, lors de la présentation de l’épreuve à Quaregnon, Jean-Luc Vandenbroucke, manager du GP Samyn.

« Nous aurons chez les hommes trois équipes du World Tour dans les 25 formations engagées, dont Deceuninck-Quick Step, tenante du titre. Niki Terpstra est annoncé avec sa nouvelle équipe, la Française Direct-Energie, et il visera le triplé au GP Samyn. Deux autres anciens vainqueurs de l’épreuve seront également au départ, Jens Keukeleire (Lotto-Soudal) et Kris Boeckmans (Vital Concept). Nous proposerons aussi une très belle course des dames où le haut niveau international est annoncé. »

Le GP Samyn est né en 1968 sous la formule « GP de Fayt-Le-Franc ». Il rend hommage chaque année au coureur franco-belge José Samyn, décédé en août 1969 à l’âge de 23 ans des suites d’une chute au critérium d’après-Tour de Zingem.

Source: Belga