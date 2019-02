Mort de l’ancien directeur de L’Humanité et résistant communiste Roland Leroy

Le résistant et ancien député PCF de Seine-Maritime Roland Leroy, emblématique directeur du journal L’Humanité de 1974 à 1994, est mort à l’âge de 92 ans dans la nuit de dimanche à lundi, a-t-on appris de sources concordantes lundi. « Roland Leroy est mort hier soir vers 22h30 » dans l’Hérault, où il résidait, a rapporté Baptiste Bauza, secrétaire de la section PCF du Havre. « Roland Leroy, dirigeant emblématique de @humanite_fr pendant 20 ans, membre de la direction nationale du PCF nous a quitté cette nuit. Nos pensées les plus affectueuses à sa femme et sa famille », a tweeté le secrétaire national du PCF Fabien Roussel lundi.

Engagé dans la Résistance à 15 ans durant la Seconde Guerre mondiale, Roland Leroy, ami du poète Louis Aragon, est ensuite devenu une figure du communisme français, en étant élu député de Seine-Maritime entre 1956 et 1958, puis entre 1967 et 1981, et enfin de 1986 à 1988. Autodidacte, Roland Leroy a été responsable de la culture et des intellectuels pour le PCF et a écrit plusieurs ouvrages dont « Les Communistes et la création artistique » et « Lénine et l’art vivant ».

Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon lui a également rendu hommage: « J’apprends avec tristesse la mort de Roland Leroy. J’ai eu le privilège d’une relation amicale avec lui. Il a été un penseur communiste et un lanceur d’alerte politique respecté. À tous les communistes, mes condoléances fraternelles. »

Né le 4 mai 1926, à Saint-Aubin-les-Elbeuf (Seine-Maritime), d’un père cheminot et d’une mère ouvrière du textile, Roland Leroy a connu une longue carrière militante au sein du mouvement communiste. Après la Seconde Guerre mondiale, il a été employé à la SNCF jusqu’en 1947 avant de gravir progressivement les échelons au PCF. Il a été député à plusieurs reprises en Seine-Maritime: élu à Rouen pour la première fois en 1956, à l’âge de 30 ans, il sera battu en 1958 puis réélu en 1967 jusqu’en 1981 avant de redevenir député de 1986 à 1988.

« Il s’incarnera parallèlement avec l’Humanité, journal qu’il dirigea durant 20 ans, en lui faisant franchir les transformations indispensables, en lui permettant d’ouvrir ses colonnes à des personnalités de premier plan à l’échelle planétaire, à l’image des grands entretiens qu’il mena avec Houari Boumédiène, Rajiv Gandhi, Fidel Castro ou encore Mikhaël Gorbatchev », lui a rendu hommage Fabien Roussel sur le site de l’Humanité.

source: Belga