Le Salon du chocolat a attiré quelque 19.000 personnes à Tour & Taxis

Le 6e Salon du chocolat de Bruxelles, organisé sur le site de Tour & Taxis de vendredi à dimanche, a attiré 18.800 personnes en trois jours, annoncent les organisateurs lundi dans un communiqué. Tout au long du week-end, plus de 130 exposants répartis sur 8.000m2 ont mis à l’honneur le savoir-faire du chocolat belge « sous toutes ses formes et dans tous ses états ».

En parallèle, le public a pu prendre part à des conférences, démonstrations, ateliers et master classes en tous genres. Le traditionnel défilé de 15 robes en chocolat, pour lequel chocolatiers et couturiers se sont unis sur le thème de la nature, a par ailleurs ravi les visiteurs. Quant aux professionnels du secteur, ils ont pu participer au premier Forum international sur le cacao et le chocolat.

