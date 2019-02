Le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif annonce sa démission

Le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif, cheville ouvrière de l’accord international sur le nucléaire iranien de 2015, a annoncé lundi soir sur Instagram qu’il démissionnait de son poste. « Je m’excuse de ne plus être capable de continuer à mon poste et pour tous mes manquements dans l’exercice de mes fonctions », écrit M. Zarif sur son compte Instagram.

La démission de M. Zarif a été confirmée de source officielle iranienne. Celle-ci doit néanmoins être acceptée par le président iranien Hassan Rohani.

M. Zarif a dirigé la diplomatie iranienne pendant tout le premier mandat du président Hassan Rohani (2013-2017) et a été reconduit à ce poste après la réélection de M. Rohani, qui fait figure de modéré en Iran.

« Je suis extrêmement reconnaissant au peuple iranien et à ses dirigeants respectés pour la magnanimité dont ils ont fait preuve pendant 76 mois », ajoute le message de M. Zarif sur Instagram.

M. Zarif a été le négociateur en chef, côté iranien, de l’accord de 2015 conclu entre la République islamique et le Groupe 5+1 (Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne) pour mettre fin à 12 ans de crise autour de la question nucléaire iranienne.

Bête noire des ultraconservateurs iraniens, il a vu ces derniers mois les critiques s’intensifier contre lui après la décision du président américain Donald Trump de retirer unilatéralement son pays de ce pacte en mai 2018.

source: Belga