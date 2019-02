Jan Bakelants débute chez Sunweb lors du Circuit Het Nieuwsblad

L’ancien coureur d’AG2R Jan Bakelants, 33 ans, va effectuer ses grands débuts pour le compte de l’équipe cycliste allemande Sunweb, samedi à l’occasion du 74e Circuit Het Nieuwsblad (ex-Circuit Het Volk), qui fait pour la troisième fois partie du WorldTour. La course qui ouvre la saison belge des classiques va se disputer sur la distance de 200 kilomètres entre Gand et Ninove. Elle avait été remportée par le Danois Michael Valgren Andersen (Dimension Data) en 2018. L’Australien Michael Matthews sera le chef de file de Sunweb. Outre Bakelants, il aura pour lieutenants les Danois Kragh Andersen et Casper Pedersen. « On compte bien voir Matthews jouer un rôle important dans la finale », avoue son directeur sportif Marc Reef. « Mais aussi que Pedersen et Andersen seront également à l’avant pour le soutenir. L’année dernière Matthews avait perdu la course sur chute. Une expérience dont il doit se servir samedi… »

Sunweb n’a pas encore fêté la moindre victoire en 2019. Elle était deuxième du contre-la-montre par équipes, l’étape d’ouverture du UAE Tour, dimanche sur l’île d’Al Hudayriat.

Source: Belga