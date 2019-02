Inauguration d’une fresque sur l’installation des institutions européennes à Bruxelles

L’installation murale permanente intitulée « Pourquoi les institutions européennes se sont-elles installées ici? », conçue par le philosophe Philippe Van Parijs en collaboration avec Bruxelles Mobilité, a été inaugurée lundi matin dans la station de métro Schuman. Cet événement a eu lieu en présence notamment du ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics Pascal Smet, du Commissaire bruxellois à l’Europe Alain Hutchinson, du directeur de la cellule Communication et Information du Conseil de l’Union européenne Andrae Rupprechter et du chef de la Représentation de la Commission européenne en Belgique Jimmy Jamar.

La fresque retrace sur deux pans de murs, en textes et en images, l’histoire des décisions et des hasards qui ont amené les institutions européennes à s’installer dans ce quartier bruxellois. « Les religieuses de Berlaymont se sont installées au milieu du XIXème juste à côté de ce qui est aujourd’hui le rond-point Schuman », raconte Philippe Van Parijs. « En 1958, il s’est avéré impossible de trouver un accord sur le siège de la communauté économique européenne et c’est le ministre belge des Affaires étrangères qui devait trouver provisoirement un endroit où placer les premiers fonctionnaires. A partir de là, il y a eu un effet boule de neige. On a trouvé ce jardin de religieuses pour y construire ce qui s’appelle aujourd’hui le Berlaymont, en référence aux religieuses de Berlaymont, et il a servi d’aimant à toute une série de bâtiments ».

En étroite collaboration avec le ministre-président du gouvernement bruxellois Rudi Vervoort, en charge de la politique de développement territorial, une exposition d’affiches présentant la diversité des projets bruxellois financés par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) sera également dévoilée dans les stations Arts-Loi et Schuman.

Source: Belga