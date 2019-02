Guerre comerciale USA-Chine – Trump annonce un report de la hausse des droits de douane sur les produits chinois

Les Etats-Unis vont reporter une hausse des droits de douane sur plus de 200 milliards de dollars d’exportations chinoises après des « progrès significatifs » dans les négociations commerciales, a annoncé dimanche le président Donald Trump. « Je suis heureux d’annoncer que les Etats-Unis ont fait des progrès significatifs sur des problèmes structurels importants comme la protection de la propriété intellectuelle, les transferts de technologies, l’agriculture, les services, les changes et de nombreux autres sujets », a-t-il écrit sur son compte Twitter. « En conséquence (…) je reporterai la hausse des droits de douane maintenant prévue pour le 1er mars ».

Dans ses tweets, M. Trump a rappelé qu’il préparait une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping pour régler les questions les plus épineuses.

La rencontre pourrait se dérouler encore en mars et se tiendra dans la résidence privée du président américain à Mar-a-Lago, en Floride, avait précisé le président vendredi.

Les Etas-Unis devaient imposer 25% de tarifs douaniers sur 200 milliards de dollars d’importations de produits chinois, déjà taxés à 10%. Toutefois le président américain avait laissé entendre depuis plusieurs jours qu’il était ouvert à une prolongation de la trêve conclue fin novembre avec le président chinois Xi Jinping à Buenos Aires si un véritable accord se dessinait avec Pékin pour mettre fin à une guerre commerciale déclenchée par le locataire de la Maison Blanche pour forcer Pékin à négocier.

Les négociateurs chinois et américains s’étaient retrouvés mardi dans la capitale américaine pour le quatrième tour de négociations depuis le début de l’année.

Les pourparlers –y compris au niveau ministériel jeudi et vendredi– avaient été prolongés de deux jours jusqu’à dimanche.

source: Belga