Fernando Gaviria gagne la deuxième étape du Tour des Émirats arabes unis

Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) a remporté la deuxième étape du Tour cycliste des Emirats arabes unis (WorldTour), lundi, entre Yas Island et Abu Dhabi Big Flag (184 km). Le Colombien s’est imposé au sprint devant l’Italien Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) et l’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal). Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conserve la tête du général. Quatre coureurs sont rapidement partis à l’aventure: les Russes de Gazprom Igor Boev et Stepan Kurianov, le Britannique Sam Brand et le Français Charles Planet, tous deux de la formation Novo Nordisk. Le quatuor a compté jusqu’à 11 minutes d’avance sur le peloton. Finalement, Kurianov et Planet ont poursuivi l’échappée à deux.

Derrière, le peloton a volé en éclat sous l’effet du vent à une centaine de kilomètres de l’arrivée. Le leader du général Primoz Roglic (Jumbo-Visma) figurait dans le premier peloton. Des favoris comme Tom Dumoulin (Sunweb) et Richie Porte (Trek-Segafredo) étaient piégés. Les groupes dans lesquels se trouvaient Dumoulin et Porte parvenaient à réintégrer le peloton, à quelques kilomètres d’intervalle.

Kurianov et Planet ont été repris à 14 km de l’arrivée. Le sprint massif était inévitable. Gaviria a lancé le sprint en premier. Le Colombien a résisté au retour de Viviani pour décrocher la 37e victoire de sa carrière, sa troisième de la saison. Roglic conserve la tête du général, Laurens De Plus est troisième.

Mardi, la troisième étape reliera l’UAE University, située à Al Ain, au Jebel Hafeet, une ascension de 10,8 km (6,6% de pente moyenne) et premier juge de paix de cette épreuve par étapes. La première édition du Tour des Emirats arabes unis s’achèvera samedi.

Source: Belga